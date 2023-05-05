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Москвичам рассказали о работе водного патруля ЦОДД

Полина Пашкина
Город
Москвичам рассказали о работе водного патруля ЦОДД
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С началом летней водной навигации в столице к работе уже второй сезон подряд приступил водный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Специалисты впервые вышли на столичные водоемы в 2022 году. В работу экипажа — двух патрульных на катере — входит отслеживание обстановки на воде и на 44 причалах в пределах Москвы. Также экипаж фиксирует нарушения движения и стоянки в акватории, проводит профилактические беседы о правилах поведения на воде.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Чаще всего в прошлом сезоне патруль выявлял несколько типов нарушений — несоблюдение правил плавания (подход к причалу без разрешения), пренебрежение правилами порядка работы причалов (когда судно подходит вне расписания или к уже стоящему у причала другому), швартовка в необорудованных местах (например, к дереву), передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Водный патруль также оперативно взаимодействует с правоохранительными органами и Ространснадзором. В этом им помогает 300 камер.

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