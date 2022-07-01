Дептранс рассказал о работе водного патруля в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Водный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) приступил к службе около двух месяцев назад. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 1 июля.

— Водный патруль — новая служба, пока в экипаже двое патрульных и один катер. Они следят за обстановкой на воде и на 44 причалах в пределах Москвы, а также взаимодействуют с правоохранительными органами и Ространснадзором. В этом им помогает 300 камер, — говорится в сообщении.

Так, патруль осматривает пассажирские причалы, фиксирует нарушения движения, стоянки, швартовки, оперативно взаимодействует с дежурными службами, а также оказывает помощь капитанам. За время работы водный патруль прошел более 3600 километров, более 820 раз реагировал на нестандартные ситуации на воде и спас одного человека. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» призвали соблюдать правила безопасности на воде.

В свою очередь, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в июне причалы Северного речного вокзала приняли более 40 тысяч пассажиров круизных теплоходов.