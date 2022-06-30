Более 40 тысяч пассажиров теплоходов принял Северный речной вокзал в июне

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Более 40 тысяч пассажиров круизных теплоходов приняли причалы Северного речного вокзала в июне. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

— Почти два года назад по решению мэра Москвы Сергея Собянина мы отреставрировали Северный речной вокзал. Благодаря этому у жителей не только появилось еще одно любимое место отдыха, но и вырос интерес к речным круизам. Только в июне причалы СРВ приняли и отправили около 100 теплоходов, — сказал руководитель ведомства.

Кроме того, он добавил, что по территории вокзала курсируют бесплатные электрокары, доставляющие пассажиров до круизного судна. Так, за месяц ими воспользовались более 15 тысяч человек, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что поездки на речных трамвайчиках по двум направлениям Северного речного вокзала теперь можно оплачивать картой «Тройка». В направлении до причала «Захарково» стоимость проезда составит 46 рублей. До причала в город Химки — 150 рублей.

17 июня сообщалось, что Северный речной вокзал принял и отправил более 300 теплоходов с начала сезона навигации. На теплоходах проехало более 60 тысяч человек, а по территории вокзала провезли более 23 тысяч человек на электрокарах.