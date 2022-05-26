Билеты на речные маршруты стали доступны по «Тройке» на Северном речном вокзале

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

На Северном речном вокзале появилась возможность оплатить проезд на речных трамвайчиках по двум направлениям картой «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 26 мая.

— Теперь билеты на речные трамвайчики можно купить по «Тройке» на Северном речном вокзале, — говорится в сообщении.

В направлении до причала «Захарково» стоимость проезда составит 46 рублей. До причала в город Химки — 150 рублей. Отмечается, что теплоходы отправляются каждый час.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что оплатить проезд можно и другими способами. Например, банковской картой или наличными, передает дептранс.

Речной маршрут от Северного речного вокзала до Химок начал курсировать 22 мая. Он займет около 30 минут, что почти в два раза быстрее наземного транспорта. Сам трамвай будет вмещать около 150 пассажиров.

До этого свою работу возобновил речной трамвай, курсирующий до причала в Захаркове. Пассажиры смогут за десять минут добраться с одного берега реки на другой.