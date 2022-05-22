Речной маршрут от Северного речного вокзала до Химок появился в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В Москве впервые появился речной трамвай, курсирующий по маршруту от Северного речного вокзала до подмосковных Химок. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Готовы к речным мини-путешествиям? Мы впервые запускаем речной трамвайчик до подмосковных Химок от Северного речного вокзала, — говорится в сообщении.

Маршрут займет около 30 минут, что почти в два раза быстрее наземного транспорта. Сам трамвай будет вмещать около 150 пассажиров.

Отмечается, что стоимость маршрута составит 150 рублей. Оплатить его можно в кассе на причале по карте «Тройка» или банковской картой. Для детей до семи лет проезд бесплатный.

Отправление будет осуществляться с 08:00 до 19:30 с причала № 8, передает дептранс.

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