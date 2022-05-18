Собянин представил новшества навигационного сезона на Москве-реке 2022 года

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

После долгого перерыва в столицу возвращается общественный водный транспорт. В городе появятся новые и удобные экскурсионные прогулочные маршруты. Об этом в среду, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В последние годы Москва-река все больше включалась в повседневную жизнь города, но 2022-й станет для речного транспорта историческим, — сказал он.

В этом году специалисты обновят маршрутную сеть речных прогулок. Теперь она включает восемь основных экскурсионных прогулок: от Воробьевых гор вдоль Кремля до Новоспасского моста, от Печатников до парка «Зарядье», круговой вокруг Балчуга и другие.

Для удобства пассажиров на причалах, сайте и в приложении «Московский транспорт» появятся новые схемы маршрутов. Они получат свой цвет и расписание. Также сервис по покупке билетов станет проще и удобнее.

Помимо этого, в столицу вернется общественный водный транспорт. В городе поэтапно запустят два регулярных маршрута: Парк «Фили» — Киевский вокзал и Печатники — Автозаводский мост.

Для судовладельцев правительство Москвы запустило электронную систему подачи заявок и документов. Отмечается, что право на перевозку пассажиров получат только те операторы, которые выполнят все требования безопасности и будут готовы работать по единым стандартам качества, отметил мэр столицы в своем блоге.

10 мая Сергей Собянин объявил о начале остекления фасадов Южного речного вокзала. По его словам, он станет важным транспортным узлом и новым общественным пространством в Нагатинском Затоне.