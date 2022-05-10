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Собянин объявил о начале остекления фасадов Южного речного вокзала

Лейла Алиева
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Собянин объявил о начале остекления фасадов Южного речного вокзала
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Специалисты начали остекление фасадов Южного речного вокзала. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Южный речной вокзал станет важным транспортным узлом и новым общественным пространством в Нагатинском затоне. Из этой точки можно будет отправиться в круизы по 30 городам России, например в Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Тверь, Казань, — сказал глава города.

Видео: Telegram-канал / Мэр Москвы Сергей Собянин

Вместе с тем проводится укрепление конструкций и облицовки фасада здания. По словам мэра, все работы планируются закончить в этом году.

Кроме того, он добавил, что в здании построят кафе, выставочные зоны, медиазал, детские площадки, а с открытой крыши будет отличный вид на Москву-реку и корабли. Вокруг вокзала разместят зарядные станции для электромобилей, парковки для электросамокатов и велосипедов.

Причал обородуют информационными экранами, Wi-Fi, портами для зарядок и удобными сидениями, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что популярный речной маршрут от Северного речного вокзала до причала в Захаркове возобновил работу. Переправа позволит добраться с одного берега на другой за 10 минут — вместо 40 минут на машине и часа на метро. Маршрутом часто пользуются жители районов Ховрино, Левобережный, Южное и Северное Тушино, а также Головинский.

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