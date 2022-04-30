Собянин: Работу возобновил маршрут от Северного речного вокзала до причала в Захарково

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Популярный речной маршрут от Северного речного вокзала до причала в Захарково возобновил работу. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня возобновил работу популярный речной маршрут от Северного речного вокзала до причала в Захарково, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин добавил, что переправа позволит добраться с одного берега на другой за 10 минут — вместо 40 минут на машине и часа на метро. По его словам, маршрутом часто пользуются жители районов Ховрино, Левобережный, Южное и Северное Тушино, а также Головинский.

Перевозит пассажиров теплоход «Москва-1», он рассчитан на 150 пассажиров и курсирует каждый час с 08:00 до 20:00. Проезд можно оплатить картой «Тройка» или в кассе на набережной.

Стоимость билета, как уточняется, составит 46 рублей. Собянин отметил, что маршрут продолжит свою работу до середины ноября.

24 апреля Собянин объявил об открытии летней навигации на Москве-реке. Церемония открытия прошла на Северном речном вокзале.

По словам главы города, в новом сезоне на вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России.