WSJ: Контрнаступление ВСУ поспособствует началу переговоров с Россией

Фото: Минобороны РФ

Западные страны уверены, что наступление Украины сможет способствовать переговорам с Россией до конца года. Об этом сообщило американское издание Wall Street Journal.

В то же время в США не уверены, что Китай может убедить Россию сесть за стол переговоров. Они убеждены в том, что конфликт не может продолжаться бесконечно, так как у сторон не хватит на это ресурсов.

— Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года, и Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров, — пишет издание.

Отмечается, что за переговоры между Россией и Украиной выступает Совет национальной безопасности США. В то же время Госдепартамент и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предлагают сначала дождаться результатов контрнаступления, передает РИА Новости.

Обозреватель газеты The Hill Брэд Дресс выразил мнение, что военная поддержка украинской армии со стороны западных стран прекратится, если в результате президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году к власти придут представители Республиканской партии.