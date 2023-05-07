Посылки до 10 килограммов для участников СВО доставляются бесплатно с 1 мая

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С 1 мая доставка посылок для участников специальной военной операции (СВО) весом до 10 килограммов стала бесплатной. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что соответствующее поручение было дано Министерством цифрового развития совместно с «Почтой России». Изменения вступили в силу в том числе в новых регионах и Республике Крым. При этом количество посылок, которые может отправить один человек, не ограничено, передает РИА Новости.

— Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов. Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы, — рассказал Чернышенко.

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях (10 процентов бюджетных мест) для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.