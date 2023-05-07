Музей Победы подготовил онлайн-программу к 9 Мая

Фото: Музей Победы

В Музее Победы подготовили онлайн-программу, приуроченную к 9 Мая. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в пресс-службе музея.

В частности, гостей ждет выставка «От Кремля до Рейхстага». Благодаря представленным 80 работам посетители смогут совершить виртуальной путешествие от Кремля до Рейхстага вместе с советскими воинами-освободителями. Отмечается, что все произведения созданы художниками-фронтовиками.

Диорама «Штурм Берлина» расскажет о последних днях Великой Отечественной войны. Также гости вместе с онлайн-гидом смогут «побывать» в Рейхстаге 30 апреля 1945 года. Они смогут узнать об обитателях местных кабинетов и их увлечениях. Также зрители смогут увидеть штурм здания.

Выставка «Триумф Победителей» расскажет об истории празднования Дня Победы. Будет затронут ход последних двух недель войны, а также празднования 9 Мая.

Кроме того, посетители сайта Музея Победы смогут поучаствовать в викторине «Колесо истории». Им предстоит ответить на 25 вопросов о работе Московского метро в период ВОВ.

В онлайн-кинотеатре музея пройдет показ фильма «Летят журавли» 1957 года выпуска. Лента расскажет трагическую историю двух влюбленных, навсегда расставшихся из-за войны.

Музей Победы предложил москвичам поздравить друг друга с Днем Победы онлайн-открытками в преддверии 9 Мая. В карточках отражены герои Отечества, исторические места, военная техника, гвоздики, георгиевская ленточка, ордена и медали, Вечный огонь, праздничный салют.