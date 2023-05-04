Москвичам предложили поздравить друг друга с Днем Победы авторскими онлайн-открытками

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Музей Победы предложил москвичам поздравить друг друга с Днем Победы онлайн-открытками в преддверии 9 Мая. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Тысячи конкурсантов отразили историю трудного пути к Великой Победе и торжество долгожданного дня в поздравительных открытках к 9 мая. Юные творцы и опытные художники нарисовали в работах героев Отечества, исторические места, военную технику, а также символы памяти и Победы: гвоздики, георгиевскую ленточку, ордена и медали, Вечный огонь, праздничный салют, — говорится в сообщении.

На сайте музея размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 21 тысячи памятных открыток. Москвичи могут выбрать наиболее понравившиеся работы и проголосовать за них. Итоги конкурса будут опубликованы 11 мая.

В день Победы, 9 мая, музей «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе, который является Филиалом Музея Победы, откроет свои двери для посетителей бесплатно. Экспозиция будет работать с 10:00 до 22:00.

Также в Музее Победы пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая. Главное здание учреждения 9 мая будет работать с 10:00 до 23:00, зайти в здание будет возможно до 19:00.