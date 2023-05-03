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Москвичей пригласили на патриотичные мероприятия в Музей Победы 9 мая

Араз Салехов
Город
Москвичей пригласили на патриотичные мероприятия в Музей Победы 9 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 9 мая. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Главное здание будет работать с 10:00 до 23:00 (вход посетителей прекращается в 19:00), а филиал на Поклонной горе (музей «Главные оружейные реликвии армии») — с 10:00 до 22:00 (вход посетителей возможен до 21:00), — говорится в материале.

В частности, в музее представят новые выставки «Награды Победы», «Великие битвы ради Победы», а также художественные проекты «Путь к Победе» и «Силуэты войны». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в 14:00 и 16:00 для гостей проведут бесплатные кинопоказы.

Кроме того, праздничный концерт большого сводного хора участников проекта «Московское долголетие» состоится в понедельник, 8 мая, у Музея Победы на Поклонной горе. Порядка тысячи участников «Московского долголетия» исполнят песни военных лет и современные патриотические композиции ко Дню Победы.

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих.

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