Сводный хор участников проекта «Московское долголетие» проведет концерт ко Дню Победы
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Праздничный концерт большого сводного хора участников проекта «Московское долголетие» состоится в понедельник, 8 мая, у Музея Победы на Поклонной горе. Представители старшего поколения примут участие в большом выступлении уже в четвертый раз. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
Порядка тысячи участников «Московского долголетия» исполнят песни военных лет и современные патриотические композиции ко Дню Победы.
— Среди вокалистов есть те, кто застал войну или родился вскоре после ее окончания. В преддверии 78-й годовщины Великой Победы хор выступит с большим концертом на Поклонной горе — это место памяти и славы тех, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны, — приводит слова Филиппова официальный сайт мэра Москвы.
Сводный хор «Московского долголетия» разделили на 20 групп. Все они занимаются с профессиональными хормейстерами на постоянной основе два раза в неделю. Участники хора готовились к концерту ко Дню Победы.
Вокалисты «Московского долголетия» исполнят песни «День Победы», «Катюша», «Гимн Москвы», «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «Священная война» и другие известные и современные композиции.
Центры московского долголетия подготовили серию мероприятий ко Дню Победы для горожан «серебряного» возраста. Их ждут творческие встречи, мастер-классы, выставки портретов героев и многое другое.