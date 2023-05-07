Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России

Евгений Силаев
Спорт
ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России
Фото: VK / ФК «Зенит»

«Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Гости ответили точными ударами Кейта Бальде и Квинси Промеса.

По итогам 26 туров «Зенит» набрал 64 очка, на 13 баллов опережая идущий вторым ЦСКА. В свою очередь «Спартак» с 49 очками остался на четвертой позиции.

Накануне футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Футбол ФК «Спартак» Чемпионат России по футболу ФК «Зенит» РПЛ (Российская премьер-лига)
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Все мнения
О проекте