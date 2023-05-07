ФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России

Фото: VK / ФК «Зенит»

«Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Гости ответили точными ударами Кейта Бальде и Квинси Промеса.

По итогам 26 туров «Зенит» набрал 64 очка, на 13 баллов опережая идущий вторым ЦСКА. В свою очередь «Спартак» с 49 очками остался на четвертой позиции.

Накануне футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.