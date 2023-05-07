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Десятилетний школьник из Санкт-Петербурга умер после отказа в госпитализации

Евгений Силаев
Происшествия
Десятилетний школьник из Санкт-Петербурга умер после отказа в госпитализации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Десятилетний мальчик из Санкт-Петербурга умер после нескольких отказов в госпитализации. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщило местное издание «Фонтанка» со ссылкой на маму ребенка.

По информации издания, паро дней ранее ребенку стало плохо после того, как он съел рыбу. Приехавшие на вызов врачи посоветовали дать школьнику активированного угля, а на следующий день напоить куриным бульоном. Мама мальчика так и сделала, но ребенок не смог встать с кровати, а днем его состояние ухудшилось.

Во второй раз врачи посоветовали воспользоваться клизмой и вазелином.

— Медсестра дает мне бумажку — подпишите, тут же врач со мной разговаривает. Вы меня тоже поймите, я на эмоциях. Я даже не прочитала. Я подпись ставлю, а она говорит — это отказ от госпитализации. Я ошибку сделала, что подписала, — рассказала мама мальчика.

Позднее у ребенка перестал прощупываться пульс. Приехавшая реанимационная бригада не смогла вернуть мальчика к жизни, пишет «Фонтанка».

История с отравлением, но уже продуктами горения произошла в Подмосковье. В Можайске женщина и ее 14-летняя дочь насмерть отравились продуктом горения еды, которую забыли на плите. Пострадал также девятилетний мальчик, его госпитализировали.

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