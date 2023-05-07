Кардиолог Зейбай дал пять советов по контролю холестерина в крови

Фото: shutterstock

Существует пять эффективных способов контроля холестерина в крови. Ими поделился врач-кардиолог Утку Зейбай.

В первую очередь врач рекомендует вести здоровый образ жизни. Для этого достаточно ежедневно выходить на часовую прогулку или посещать бассейн несколько раз в неделю.

Кроме того, пациентам с высоким холестерином в крови следует изменить рацион питания. В него стоит добавить оливковое масло, свежие фрукты и овощи, что позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также Зейбай рекомендует отказаться не только от курения, но и от любых продуктов, содержащих табак. Помимо этого, врач советует держать под контролем артериальное давление. Невнимательное отношение к нему в будущем может спровоцировать ряд недугов.

Стоит обратить внимание на вес. Врач напомнил, что повышенный холестерин может привести к ожирению.

— Рекомендованный индекс массы тела — 20–25 килограммов на квадратный метр, а окружность талии у мужчин — не более 94 сантиметров, у женщин — не более 80 сантиметров. Следует воздерживаться от продуктов, повышающих холестерин. Таких как маргарин, красное мясо, сливки, сахар, богатые источники животных жиров. Избегая всех этих продуктов питания, можно контролировать холестерин, — рассказал Зейбай турецкому изданию Sabah.

Зачастую для снижения повышенного уровня холестерина в крови достаточно соблюдать диету и придерживаться физических нагрузок, например, ходьбы или езды на велосипеде. По словам врача Ольги Молчановой, для того чтобы узнать уровень холестерина, нужно сдать анализ.