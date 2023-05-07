ПФК ЦСКА обыграл «Оренбург» и вышел на второе место в РПЛ

Фото: Telegram / ПФК ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 2:1 и вышел на второе место в Российской премьер-лиге. Встреча прошла в воскресенье, 7 мая, в Москве.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Игорь Дивеев и Федор Чалов. Гости смогли на это ответить точным ударом Степана Оганесяна под занавес встречи.

Благодаря победе ЦСКА расположился на втором месте, воспользовавшись осечками конкурентов. В составе красно-синих, которые не проигрывают уже восемь матчей подряд, 51 очко.

В свою очередь у «Оренбурга» по-прежнему в активе значится 39 баллов. Команда расположилась на седьмом месте в РПЛ.

«Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» (3:2) в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей.

Накануне футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.