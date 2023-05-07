Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений завершится в 2023 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В районе Южное Бутово завершается реконструкция очистных сооружений. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, объекты уже готовы на 80 процентов. Реконструкция водоочистных сооружений позволит увеличить объем очистки вод с 80 до 110 кубометров в сутки.

Отмечается, что во время работ специалисты возводят новый блок очистки воды площадью 9,7 тысячи квадратных метров. Помимо этого, на объекте возводятся распределительная камера и аэротенки коридорного типа с иловой насосной станцией, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы накануне начала купального сезона исследуют водоемы, расположенные в 13 зонах отдыха. В мае специалисты проведут повторную очистку, в ходе которой извлекут в том числе мелкий мусор. Кроме того, в середине купального сезона планируется еще одна проверка дна водоемов.