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Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений завершится в 2023 году

Евгений Силаев
Город
Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений завершится в 2023 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В районе Южное Бутово завершается реконструкция очистных сооружений. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, объекты уже готовы на 80 процентов. Реконструкция водоочистных сооружений позволит увеличить объем очистки вод с 80 до 110 кубометров в сутки.

Отмечается, что во время работ специалисты возводят новый блок очистки воды площадью 9,7 тысячи квадратных метров. Помимо этого, на объекте возводятся распределительная камера и аэротенки коридорного типа с иловой насосной станцией, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы накануне начала купального сезона исследуют водоемы, расположенные в 13 зонах отдыха. В мае специалисты проведут повторную очистку, в ходе которой извлекут в том числе мелкий мусор. Кроме того, в середине купального сезона планируется еще одна проверка дна водоемов.

Новая Москва Район Южное Бутово очистные сооружения Владимир Жидкин
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