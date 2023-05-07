Три человека пострадали в ДТП с грузовиками на ЦКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, поселение Краснопахорское, ЦКАД, 238-й километр Карта всех событий

На 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в районе аварии перекрыто движение.

В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что на участке столкнулись пять автомобилей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Приблизительно в 20:20 в районе 238-го км ЦКАД произошло столкновение пяти единиц автотранспорта. Три человека были переданы медикам для оказания необходимой помощи, — передает сообщение ТАСС.

Еще одна авария произошла в Москве на Космодамианской набережной. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате случившегося один человек погиб и один пострадал.