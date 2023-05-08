Минимум 18 человек погибли при затоплении туристического катера в Индии

Фото: Telegram / Mash

Не меньше 18 человек погибли в Индии из-за затопления туристического катера в штате Керала. Большинство погибших — дети. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает газета The Indian Express.

На борту двухпалубного судна находилось от 35 до 40 пассажиров. По данным очевидцев, лодка была переполнена, а у большинства пассажиров не было спасательных жилетов, передает издание.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, как спасатели помогает выжившим переправиться с тонущего катера на берег.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Mash

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.

Осенью прошлого года 9 из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Вместе с двумя гидами они начали восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли. Позже стало известно о смерти еще четырех туристов. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».