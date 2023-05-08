Эксперт рассказал, как определить мошенников по номеру телефона

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Все чаще россияне сталкиваются с телефонными мошенниками. Однако существует несколько верных способов легко вычислить недоброжелателя по номеру его телефона, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, чаще всего телефонные номера преступников состоят всего из трех-четырех цифр. Нередко аферисты пытаются «замаскироваться» и звонят с иностранных номеров или даже со скрытых.

Еще одна узнаваемая черта телефонных мошенников — аферисты любят звонить и тут же давать отбой. Тимофеев настоятельно советует ни в коем случае не перезванивать в таких случаях. За такой звонок могут списаться деньги, передают «Известия».

Недавно стало известно, о новом способе телефонного мошенничества. Мошенники начали убеждать клиентов банка в том, что от их имени поступила заявка на кредит и она одобрена Банком России.

Согласно данным столичного МВД, с начала 2023 года было совершено более 13 тысяч мошеннических преступлений с использованием телефонов и IT-технологий. О том, какие мошеннические схемы наиболее популярны у столичных злоумышленников с начала года и как от них защититься, — в материале «Вечерней Москвы».