Специалисты проведут капремонт дома Министерства авиапромышленности СССР в 2023 году

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Большая Пироговская улица, 53-55 Карта всех событий

В 2023 году специалисты проведут капремонт дома № 53 на Большой Пироговской улице, построенного по проекту архитекторов Н. Н. Грачевой и О. Ф. Шиндановиной в 1955 году. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Дом № 53 на Большой Пироговской улице — знаменитый шедевр архитектуры, сохранение которого крайне важно. В 2023 году мы капитально отремонтируем его фасад, подъезды, а также внутренние коммуникации, — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Работы по восстановлению здания пройдут в несколько этапов. Сперва специалисты расчистят все поверхности от старой краски и смоют со стен многолетнюю грязь. Далее рабочие восстановят поврежденные архитектурные элементы и выполнят ремонт штукатурного рустованного слоя нижних этажей.

После этого сотрудники ФКР окрасят фасад в исторические цвета. В завершение работ будут отремонтированы дверные и балконные откосы, обновлен цоколь, а также заменены водостоки и отливы.

Помимо этого, в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы по обновлению фасада дома, построенного в 1954 году по проекту Специального архитектурно-конструкторского бюро. По словам Кожиченкова, это здание является типичным примером архитектуры жилого фонда 50-х годов прошлого столетия.