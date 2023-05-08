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Глава МИД Китая Цинь Ган призвал США прекратить поддерживать сепаратизм на Тайване

Араз Салехов
В мире
Глава МИД Китая Цинь Ган призвал США прекратить поддерживать сепаратизм на Тайване
Фото: Pixabay

Вашингтону стоит прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

— США следует правильно подходить к тайваньскому вопросу, прекратить опустошать принцип одного Китая, прекратить поддерживать и попустительствовать сепаратистским силам «независимости Тайваня», — сказал он на встрече с послом США в КНР Николасом Бернсом.

Также дипломат указал американцам на необходимость уважать «красные линии» Китая, прекратить нарушать его суверенитет, безопасность и интересы развития, передает РИА Новости.

В конце апреля начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей сообщил, что США ведут разработку пяти подводных беспилотников, способных «в корне изменить ситуацию» у Тайваня. По его словам, первый подобный аппарат проходит испытания у побережья Калифорнии. Гилдей отметил, что они проходят успешно.

Издание Politico утверждает, что США начали думать об организации нового вооруженного конфликта. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, на какой территории США могут начать войну и с какими целями.

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