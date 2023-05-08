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Владислав Овчинский: Московская фабрика одежды увеличила объем производства на 20 процентов

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московская фабрика одежды увеличила объем производства на 20 процентов
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания TINONA, являющаяся резидентом отраслевого кластера «Кунцево», увеличила объем производства на 20 процентов с начала года, произведя более 18 тысяч изделий. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— После ухода из России зарубежных брендов легкая промышленность в столице столкнулась с большим количеством вызовов, но вместе с тем открылись и новые возможности для развития. Благодаря освобождению части рынка и системной поддержке города в прошлом году производство одежды в Москве увеличилось в 6,6 раза по сравнению с 2021 годом. Столичные предприятия и сегодня продолжают активно наращивать объемы производства, — сообщил Владислав Овчинский.

TINONA — предприятие полного производственного цикла, которое специализируется на производстве современной женской одежды. Она работает в технопарке «Кунцево», специализированной площадке для производственных компаний легкой промышленности.

В общей сложности сфера легкой промышленности представлена в Москве более чем 200 предприятиями, на которых занято более 10 тысяч человек. Город создает для предприятий легпрома комфортные условия, которые позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям.

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