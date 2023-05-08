Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Застройщики возводят 11 школ и образовательных комплексов в рамках масштабных инвестпроектов

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Застройщики возводят 11 школ и образовательных комплексов в рамках масштабных инвестпроектов
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Руководство столицы без торгов предоставило застройщикам в аренду 17 гектаров земли для постройки 11 школ и образовательных комплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом в понедельник, 8 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках реализации масштабных инвестпроектов возводится семь школ, а также четыре образовательных комплекса для школьников и детей младшего возраста. Землю для строительства объектов город выделил в аренду без торгов в период с 2020 по 2023 год, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что договоры о предоставлении участков были заключены на 5–6 лет. В будущем эти образовательные учреждения смогут принимать свыше семи тысяч детей.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, строительство названных объектов сегодня ведется в семи городских округах: по два — на востоке, севере, юге и северо-западе Москвы, по одному — на западе, юго-востоке, а также на территории Новой Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в свою очередь рассказал, что в ТиНАО за счет средств инвесторов с начала 2023 года были построены и введены в эксплуатацию две школы и четыре детских сада.

Владимир Ефимов Москва Школы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Все мнения
О проекте