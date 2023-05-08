Досрочные президентские выборы пройдут в Узбекистане

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В Узбекистане проведут досрочные президентские выборы. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

— Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной Конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно, — говорится в документе.

До этого лидер страны подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.

В конце марта в другой среднеазиатской стране — Казахстане — правительство сложило свои полномочия и будет исполнять обязанности до утверждения нового состава кабмина. В Казахстане в начале марта прошли выборы в нижнюю палату парламента. Согласно 70-й статье Конституции, кабинет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным составом палаты.

В нижнюю палату парламента республики вошли шесть из семи зарегистрированных партий, партия «Аманат» набрала 53,9 процента голосов, второе место с 10,9 процента заняла Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл».