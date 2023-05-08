Андрей Бочкарев: Ледовый дворец Этери Тутберидзе достроят в 2025 году

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Работы по строительству ледового дворца Этери Тутберидзе на юго-западе столицы планируется завершить в следующем году. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 6 мая, заслуженный тренер по фигурному катанию возглавит школу после ее открытия.

Тутберидзе принимала активное участие в подготовке технологического задания и разработке концепции будущего тренировочного комплекса.

— Сейчас идут активные работы по возведению ледового дворца, которые мы планируем завершить в следующем году, — отметил Бочкарев.

Уже готов конструктив здания, сейчас идет монтаж подсветки по периметру и продолжается чистовая отделка помещений. На самой тренировочной арене установлены борта, смонтировано освещение, выполняется декоративная отделка. На демонстрационной арене смонтированы системы холодоснабжения.

— В целом готовность объекта можно оценить в 80 процентов, — добавил Бочкарев.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня в городе проходит строительство 21 нового спортивного объекта, общая площадь которых составит порядка 190 тысяч квадратных метров.