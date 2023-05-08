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Приметы и советы

СК проведет проверку после приставаний мужчины к подростку на борту самолета

Евгений Силаев
Происшествия
СК проведет проверку после приставаний мужчины к подростку на борту самолета
Фото: Unsplash

В городском округе Химки проводится доследственная проверка по факту сообщений о совершении противоправных действий в отношении ребенка на борту самолета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 8 мая.

По данным ведомства, 3 мая в правоохранительные органы обратилась женщина. Она заявила, что сидевший рядом с ее 13-летним сыном мужчина приставал к нему. Следственный отдел по городу Химки организовал проверку.

— Проводятся опросы, устанавливается местонахождение мужчины. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, — рассказала Врадий.

Похожая история произошла в апреле в подмосковной школе рисования. По данным следствия, 24-летний преподаватель две недели строил романтические отношения с восьмиклассницей. Отец школьницы узнал об этом и обратился в правоохранительные органы.

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