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Мужчина отобрал пенсию у пожилой женщины у банкомата на западе Москвы

Евгений Силаев
Происшествия
Мужчина отобрал пенсию у пожилой женщины у банкомата на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, улица Скульптора Мухиной Карта всех событий

Мужчина в отделении банка на западе Москвы украл у 70-летней пенсионерки 11 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 8 мая.

По ее словам, злоумышленник приметил жертву возле банкомата в отделении банка на улице Скульптора Мухиной. Женщина пыталась забрать свои деньги из купюроприемника, однако мужчина опередил ее и похитил 11 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Обвиняемый ранее был судим за аналогичное преступление.

— С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, — добавила Нефедова.

Видео: Прокуратура Москвы

Другая история с пенсионеркой произошла накануне на востоке Москвы. 88-летней женщине позвонил лжеадвокат, сообщивший о том, что ее дочь попала в ДТП. После этого он обманным путем выманил у потерпевшей 650 тысяч рублей.

Банки Пенсионеры Западный административный округ (ЗАО) Грабежи
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