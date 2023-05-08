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Приметы и советы

В Париже прогнали провокаторов, пытавшихся сорвать шествие «Бессмертного полка»

Евгений Силаев
В мире
В Париже прогнали провокаторов, пытавшихся сорвать шествие «Бессмертного полка»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Парижская полиция пресекла попытку срыва акции «Бессмертный полк». Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что к моменту начала акции (в 15:00 по московскому времени) на месте сбора появились провокаторы с украинской символикой. Они выкрикивали антироссийские лозунги.

В ситуацию быстро вмешалась полиция. В результате провокаторов оттеснили, а колонна начала движение по плану, отмечает агентство.

Из-за отмены в России традиционного шествия организаторы «Бессмертного полка» предлагают поучаствовать в акции в новом формате. Отмечается, что Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» обратилось с соответствующим предложением в Администрацию президента России. В частности, предлагается разместить фотографии героев Великой Отечественной войны на служебных и личных автомобилях, отмечают организаторы акции.

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