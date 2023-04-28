Москвичей пригласили поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в новом формате

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Из-за отмены традиционного шествия организаторы «Бессмертного полка» предлагают поучаствовать в акции в новом формате.

Отмечается, что Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» обратилось с соответствующим предложением в Администрацию президента России. В частности, предлагается разместить фотографии героев Великой Отечественной войны на служебных и личных автомобилях, отмечают организаторы акции.

В МВД России сообщили, что сотрудники полиции не будут привлекать к ответственности водителей, которые в дни проведения патриотической акции «Бессмертный полк» разместят на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В ведомстве рекомендовали размещать изображения на заднем и боковых стеклах.

В этом году организаторы предложили отпраздновать День Победы и провести шествие в гибридном формате. Например, россияне до 30 апреля могут отправить фотографии своих родных, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, на сайт «Бессмертного полка». Снимки покажут на главных телеканалах страны.

Кроме того, в настоящее время определяются точки в Москве, куда можно будет принести портреты героев и разместить их наряду с другими. Также россиянам предложили разместить фотографии героев на окнах автомобилей, напечатать их на футболках, сменить аватары в социальных сетях.