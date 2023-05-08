Почему красивые женщины одиноки

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Мужчины привыкли думать, что красивые женщины не обделены вниманием и всегда находятся в зоне недосягаемости, поэтому не пытаются проявить инициативу в отношении них. Чем красивые женщины отталкивают сильную половину человечества и что делать, чтобы не остаться одной, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам психолога Андрея Зберовского, мужчины и правда боятся красивых женщин. Они вызывают у них стойкое чувство неминуемой борьбы, как в первобытные времена. Они боятся конкуренции с другими мужчинами.

— При виде очень красивой женщины у мужчины с адекватной самооценкой могут появиться мысли, что у нее уже было много отношений, что она уже не искушена в сексе. Это тоже может повлиять на желание подступиться к красавице. Он уверен, что за ней уже выстроилась очередь из ухажеров, которые дарят подарки, водят в рестораны и имеют возможности отвезти ее на отдых. Поэтому, если у мужчины не сильно толстый кошелек, он может думать, что не потянет роскошную женщину рядом, — пояснил эксперт.

Поэтому мужчины часто ищут вариант «попроще», как ему кажется, без больших запросов и не первую красавицу. Зато он будет уверен в том, что такая девушка не уйдет к другому и что он сможет обеспечить ее.

Но не менее важную роль в отношениях играет самооценка мужчины, отметил специалист. Чтобы осмелиться подойти к красивой девушке, нужно быть очень уверенным в себе.

— А откуда у мужчины до 30 лет высокая самооценка? Они не занимают высоких должностей, не ездят на дорогих машинах и не имеют собственной квартиры. В их голове всегда есть мысль, что рядом с красавицей есть взрослый и богатый ухажер, который имеет все и сможет позволить себе дорогую женщину, — заверил Зберовский.

Еще одной причиной, по которой очень красивые девушки остаются без внимания мужской половины человечества, Зберовский назвал просто страх отказа.

— Мужчина может просто не решиться подойти к красивой женщине, потому что будет заранее рассчитывать на отказ, — считает психолог. — К очень красивым и ярким девчонкам в основном клеятся женатые и взрослые мужчины, потому что они уже имеют социальный статус и финансы.

Он подчеркнул, что очень много красивых, но одиноких женщин, которых мужчины обходят стороной, потому что боятся не подойти под их запросы.

Красивой женщине, которая долго находится в поиске принца, Зберовский рекомендовал просто общаться и находиться в постоянном контакте с разными людьми.

— Если женщина расширяет круг своих знакомств, постоянно находится в коммуникации, она обязательно найдет точки соприкосновения с противоположным полом, потому что общие дела всегда сближают, — заключил психолог.