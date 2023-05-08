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Приметы и советы

В Сети распространилась теория об убийстве Бритни Спирс и ее подмене на двойника

Евгений Силаев
В мире
В Сети распространилась теория об убийстве Бритни Спирс и ее подмене на двойника
Фото: flickr/disneyabc

Поп-певицу Бритни Спирс на самом деле убили, а вместо нее видео в социальных сетях публикует другой человек. Подобная конспирологическая теория распространяется среди пользователей TikTok.

По мнению сторонников этой теории, настоящая Спирс умерла в 2009 году, после чего была заменена двойником. Подмену удалось скрыть благодаря опекунству отца над певицей.

Одним из подтверждений, по мнению пользователей, стали видео в социальных сетях певицы. На одних записях «исчезают» татуировки, а на других — «съезжает» лицо. Сторонники уверены, что на самом деле ролики снимает другой человек с помощью технологии Deep Fake.

Другие конспирологи обратили внимание на документы об опекунстве над певицей от 2009 года. Они заметили приписку deceased («умерший»). Все это, по их мнению, подтверждает правдивость теории.

В последнее время у Бритни Спирс появились склонности к оголению в социальных сетях. Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал «Вечерней Москве», чем вызвано желание Спирс выкладывать полуголые фотографии.

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