Скончалась американская оперная певица Грейс Бамбри

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Американская оперная певица Грейс Бамбри скончалась на 87-м году жизни. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на сына исполнительницы.

Отмечается, что Бамбри умерла в воскресенье, 7 мая, в Вене. В последние годы она жила в другом австрийском городе, Зальцбурге.

При этом похоронят певицу на ее исторической родине — в Сент-Луисе, пишет агентство.

Грейс Бамбри родилась 4 января 1937 года. Широкую известность получила в 1961 году, когда стала первой темнокожей певицей, принявшей участие в Байройтском фестивале в ФРГ.

Певица была награждена премией ЮНЕСКО, медалью Рихарда Вагнера и премией Центра Кеннеди за вклад в исполнительское искусство.