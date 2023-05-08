Мужчина в Москве забыл, где оставил машину с детьми, и сообщил о ее угоне

Фото: Pexels

В Новой Москве мужчина заявил об угоне автомобиля с детьми, так как забыл, где его припарковал. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, мужчина оставил в машине своих детей 4 и 8 лет и зашел в магазин. Через некоторое время он вышел на улицу, но не смог вспомнить, где оставил транспортное средство.

— Мужчина, выйдя из магазина, забыл, где припарковал автомашину со своими детьми. Испугавшись, сообщил в полицию. Потом сразу нашел, — рассказали в МВД.

Отмечается, что дети не пострадали, с ними все хорошо. Полиция проводит проверку по данному факту, передает РИА Новости.

Для защиты автомобиля от угонщиков придуманы разные устройства с разным принципом работы. Однако не менее важно поведение самого водителя, так как его неверные действия могут свести весь эффект любых защитных устройств на нет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин