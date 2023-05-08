Автопробег ретромашин завершился около Музея Победы

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Около здания Музея Победы завершился праздничный автопробег ретромашин. Об этом в понедельник, 8 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба музея.

В забеге приняли участие более 80 автомобилей, выпущенных во второй половине 20 века. Среди них были «Победы» и «Чайки».

Посетители Музея Победы смогли посидеть внутри легендарных советских автомобилей и пообщаться с их владельцами.

— Эта машина 1963 года выпуска, она служила в Курске с 1964 по 1981 год, потом в службе такси, и потом ее сдали на металлом. В 2008 году я ее купил за пять тысяч рублей на металлобазе. Восемь лет занимался ее реставрацией. У меня отец всегда говорит, что человек после себя должен что-то оставить. Я не только ретромашину, конечно, после себя оставлю, но это будет одна из вещей. Эта машина — история, память, которую нужно сохранять, — рассказал владелец автомобиля ГАЗ-21 Игорь Корнеев.

Отмечается, что многие участники автопробега разместили на стеклах своих машин фотографии воевавших предков. После окончания заезда они посетили экскурсию в Музее Победы.

В апреле в Москве прошло ретроралли «Столица» с участием более ста автомобилей. В соревновании приняли участие как отечественные автомобили («Волги», «Москвичи», «Жигули»), так и представители иностранного автопрома (Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Porsche, Jaguar).