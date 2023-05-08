Антонов: США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти США заявили о том, что они могут якобы аннулировать паспорта ветеранам Второй мировой войны, которые выразили желание посетить Москву во время празднования Дня Победы. С таким сообщением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в видеообращении по случаю Дня Победы.

— Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы, — рассказал он.

Как рассказал дипломат, американские ветераны очень ждали возможности съездить в Россию, чтобы увидеть своих соотечественников, которые в свое время защищали Родину от фашистов. Они опасаются, что еще через год посетить родную Москву им будет немного сложнее. А тем, что администрация Белого дома решила именно так, она просто не разрешила сбыться важной мечте для фронтовиков, заявил Антонов.

По его словам, такие предостережения со стороны властей США можно назвать откровенно оскорбительными в отношении ветеранов. И даже не только для них, а в целом для всех, кто до сих пор помнит подвиг советского народа, передает РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что Россия помнит вклад каждого, кто помог стране одержать Великую Победу.Кроме того, Антонов выразил уверенность, что такая откровенно странная политика властей США не сможет подорвать истинно боевой дух товарищества, которое сложилось во времена Второй Мировой войны.

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