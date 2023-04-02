Страх и ненависть за кордоном: как российские диаспоры противостоят русофобии

В ООН отметили Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. При этом западное общество не отказывает себе в реализации дискриминации по национальному признаку. После начала спецоперации на Украине русские, живущие на Западе, на себе испытали гнев «толерантных» европейцев. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как сейчас живут русские диаспоры в разных странах мира и как они противостоят новоявленным русофобам.

Русские диаспоры по всему миру противостоят пренебрежительному отношению к России, которое диктуют правительства стран Запада. Одни выходят на митинги в поддержку своей этнической родины, другие помогают жителям и бойцам Донбасса всем необходимым. У этих людей разные судьбы, они живут в разных странах, но словом и делом они остаются со своей Родиной.

Опасный диалог

Один из представителей русской общины во Франции Владимир Проксин каждое утро начинает с чтения новостей. Там — ложные факты о действиях наших бойцов в зоне проведения СВО, пропагандистская риторика о «злобной и страшной» России, очередные обсуждения, каким еще оружием накачать ВСУ... Все это откликается глухой болью в сердце русского патриота. Да и в целом давление со стороны действующей французской власти на федеральных каналах, в средствах массовой информации на представителей русской диаспоры только усугубляет ситуацию для экспатриантов во Франции.

— Мы ужасаемся, когда видим то, что пишут про Россию в газетах, — рассказывает Владимир Проксин. — Президент Макрон пытается усидеть на всех стульях, но получается у него это крайне плохо. Он отказывает российским журналистам в посещении своих пресс-конференций, запрещает писать в СМИ что-то хорошее о нашей стране. Можно сказать, он ведет грязную информационную войну. И самое страшное, что коренные французы начинают верить в то, что все русские плохие.

Владимир Проксин живет во Франции более 20 лет. Переехать туда пришлось из-за работы. За все время жизни в Марселе он смог не только познакомиться со многими русскими, которым, как и ему, пришлось мигрировать, но и хорошо узнать коренных французов. Некоторые из них, кстати, стали для него близкими друзьями. Но в 2022 году все изменилось.

— Сначала мы с друзьями и коллегами старались не говорить на эту тему. Но через три-четыре месяца после начала спецоперации молчать стало невозможно. Друзья начали интересоваться моей позицией, — говорит Владимир. — Я решил прямо ответить: я поддерживаю спецоперацию и действия Владимира Путина и правительства России. В тот момент многие от меня отвернулись. Они верят тому, что транслируют французские СМИ. И их очень сложно переубедить.

У Владимира двое детей. Они родились уже в Марселе. Сейчас они ходят в школу. После начала спецоперации им тоже пришлось столкнуться с русофобией.

— У них всегда были нормальные отношения со сверстниками и с учителями. А теперь к ним постоянно пристают с вопросами, касающимися геополитики. К детям! А еще учителя начали занижать оценки, — откровенничает Владимир.

По его словам, в Марселе есть целые группы русофобов, которые приходят в русские районы и бросают камни в окна домов.

— Мне разбили и разрисовали машину. В полиции сказали, что до сих пор не могут найти преступников. Или не хотят, — говорит Проксин.

Такие группы русофобов в Марселе не только громят дома и машины россиян, но и могут избивать и обкрадывать.

— Они, как правило, хорошо говорят по-русски. Сначала пытаются навязать диалог на нашем языке, а затем, поняв, что перед ними русский, угрожают ему и даже избивают. Крадут деньги, часы, ювелирные украшения. Сейчас мы практически не разговариваем на русском нигде, кроме как дома, — рассказывает Владимир.

Тем не менее русская диаспора в Марселе не сдается. По словам Владимира Проксина, многие люди стали проводить митинги в поддержку России, а также собирать деньги и гуманитарную помощь для российских бойцов, которые находятся в зоне СВО.

— Я, как и многие мои русские друзья, начал переводить средства на специальные счета для помощи пострадавшим от украинских националистов. Не было цели собрать какую-то определенную сумму. Просто перечисляли, кто сколько может. В итоге нам удается каждый месяц собирать больше 10 тысяч евро, — с гордостью заявляет русский эмигрант.

Сначала члены диаспоры решили в Марселе закупать нужные товары и оттуда отправлять их на фронт. Но в первой поездке выяснилось, что преодолеть границу с таким «багажом» очень сложно. Приходилось объяснять европейским пограничникам, что это за груз и куда он направляется.

— Некоторые небольшие посылки мы все же доставляем. Но крупную партию гумпомощи провезти практически невозможно, — продолжает Владимир. — Поэтому мы решили действовать по-другому. Сейчас мы просто переводим деньги нашим родственникам, которые живут в России, а они уже закупают нужные вещи и доставляют их бойцам на фронт.

Несмотря на общую агрессию к русским со стороны французов, есть и коренные марсельцы, которые поддерживают россиян в борьбе против зомбирования населения. Некоторые из них понимают, что спецоперация на Украине — это вынужденная мера, необходимая для борьбы с националистами, во главе которых стоит Вашингтон. Таких людей немного, но они есть.

— Мы с ними взаимодействуем, — уточняет Проксин. — Это умные люди, которые способны анализировать информацию из разных источников. Они читают российские СМИ, видят многие несостыковки в риторике западных политиков. Некоторые из них даже перечисляют деньги российским бойцам. Но они боятся делать это открыто. И это понятно — свои же потом загнобят. Французские власти запугали своих жителей, навесили им лапшу на уши и хотят, чтобы они верили в то, что Франция действительно хочет помочь Украине. Многие не понимают того, что Запад хочет уничтожить русский народ чужими руками. Все это будет продолжаться, пока Америка диктует миру свои правила. Но я верю, что Россия победит.

Теперь ругательство

Германия недалеко ушла от своей «сестры» по Евросоюзу. Русскоязычные люди, живущие в этой стране, массово жалуются на проявления по отношению к ним враждебности и дискриминации. Один из них — директор русскоязычной школы в Гамбурге. Однажды его ударил и столкнул на проезжую часть агрессивный прохожий. А в курортном городке Бад-Наухайм от школьников для получения хороших оценок в аттестате требуют «правильно» отвечать на вопросы учителя по теме событий на Украине.

Есть случаи травли детей из-за того, что они не могут выносить царящий на уроках накал русофобии, или за то, что они просто говорят по-русски. Распространенными стали подкидываемые в почтовые ящики «письма ненависти» и вандализм в отношении русских магазинов или автомобилей с российскими номерами.

Бухгалтер Геннадий Захаров, живущий в Лейпциге уже восемь лет, отмечает, что определенная неприязнь к русским существовала в Германии всегда, но в 2022 году она очень сильно возросла.

— Немцев, которые говорят о русских плохо, стало заметно больше, — задумчиво начинает Геннадий. — Моя жена работала в газете. Ее уволили. А объяснили это тем, что из-за своей национальности она будет писать «оды» России. Да, моя жена хочет говорить правду. Но сейчас в Германии таких не любят.

По словам Захарова, дело не только в действенной западной пропаганде. После начала СВО и ввода санкций немцы стали платить больше за услуги ЖКХ. И в этом они винят всех русских.

— Многие еще недовольны тем, что Германия помогает Украине, разрушая при этом свою экономику. Все это накладывает свой отпечаток на отношения немцев к русским, — рассуждает Захаров.

При этом в Германии довольно большая русская диаспора. Правда, разбросана она по разным уголкам страны. Только в Лейпциге наших соотечественников насчитывается больше десяти тысяч.

— Мы поддерживаем связь с нашими русскими друзьями, живущими в других городах Германии. Если оказываемся проездом в их городе, встречаемся. Часто они предлагают переночевать у них дома, чтобы не тратиться на отель, — продолжает Захаров. — Мы все одинаково смотрим на события на Украине. Россия — наша историческая родина, и мы поддерживаем ее.

Многие русские в Германии не боятся высказывать свою позицию в социальных сетях.

— Немцы не так подвержены влиянию СМИ. Некоторые спокойно относятся к нашей позиции. Есть, конечно, радикалы. Их много. Примерно 50 на 50 с людьми, адекватно воспринимающими ситуацию. Немцы все же очень избирательны ко всей информации. Они не доверяют своим властям.

Немецкое правительство тоже ратует против дискриминации русских, несмотря на то, что поставляет вооружение на Украину. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что тот, кто проявляет враждебность в отношении белорусов и русских, атакует не только наших сограждан, но и основные принципы совместного проживания в Германии. Ее слова услышали, открытых акций протеста против русских стало меньше. А отдельные случаи дискриминации пресекаются по закону. Но агрессивно русофобное настроение некоторых людей от этого не меняется.

— Все равно встречаю косые взгляды на работе, даже от знакомых людей, — говорит Геннадий Захаров. — По большей части люди успокоились и больше не делают русским гадости. Но пренебрежительное отношение все равно чувствуется. Мы стараемся не показывать своего расстройства по этому поводу. Но мне, например, выносить это тяжело. Людей не должны осуждать за национальность. Мы стараемся держаться вместе, чтобы было легче. Обсуждаем все свои проблемы, поддерживаем друг друга. Хочется жить в мире, свободном от стереотипов. Но пока слово «русский» в Германии чуть ли не ругательство.

Прибалтийский беспредел

Сложнее всех, пожалуй, после начала спецоперации пришлось русским в Прибалтике. Страны этого региона давно не стеснялись своих русофобских настроений. Но после 24 февраля 2022 года ситуация еще больше усугубилась. И проявляется это даже со стороны властей. Например, депутат сейма Латвии Янис Домбрава, который является членом праворадикального Национального блока, призвал депортировать из страны проживающих в ней граждан России. А их в Латвии насчитывается около 55 тысяч. По словам Домбравы, он «не видит причин, по которым в Латвии должен оставаться хоть один гражданин России, за исключением беженцев». Кроме того, он призвал аннулировать все виды на жительство и визы, выданные гражданам России. А дальше уровень агрессии нарастал как снежный ком.

По словам одного из членов русской диаспоры в Риге Виталия Милашенкова, многие латвийцы приняли позицию правительства и поддержали действия властей.

— У меня два сына учатся в школе. Они знают и русский, и латышский язык, но по большей части говорят на первом. После начала СВО им запретили это делать. Даже вызывали меня в школу на разъяснительную беседу. Сказали, что есть один государственный язык и нужно разговаривать только на нем, — возмущенно говорит Виталий Милашенков. — Многих русских учителей просто начали увольнять по каким-то неведомым статьям или просто за «профнепригодность», хотя до этого проблем не было.

Виталий Милашенков владеет небольшим цветочным магазином в центре Риги. До спецоперации бизнес шел хорошо, но после начала СВО начались постоянные проверки от разных госструктур.

— Ко мне каждый день приходили из пожарной инспекции, из налоговой, проверяли всю отчетность. До этого такие рейды были раз в полгода, — жалуется Милашенков. — Это были еще цветочки. Однажды ко мне пришла группа людей и выбила стекла в магазине, а затем разнесла все внутри. Ничего не украли, но все цветы переломали. Сказали, что если продолжу работать, будет хуже. Они назвали мой домашний адрес. Откуда они его знают?! Настоящий беспредел... Я тогда испугался за свою семью, заявил в полицию. Прошел год — ничего. Я продал магазин, собираю дизайнерские букеты дома.

По словам Виталия, по улицам Риги часто ходят люди с плакатами «запретить Россию», «снести памятники».

— Если ты русский и хочешь здесь жить без проблем, то нужно сильно постараться, — с грустью заключил Виталий Милашенков.

Власти РФ призывают всех россиян, живущих за рубежом и сталкивающихся там с преследованием и дискриминацией, возвращаться на Родину.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно статистике, сейчас за пределами России проживают около 20–30 миллионов этнических русских. Большинство из них приходится на страны бывшего СССР. Самая крупная заграничная русская община за пределами бывшего СССР находится в США. Эта диаспора насчитывает около 3 миллионов человек. Следующие по величине русские диаспоры за пределами бывшего СССР находятся в Германии и Израиле — примерно по 1 миллиону человек в каждой. Кроме того, по несколько сотен русских живут в странах Южной Америки.

ЦИТАТА

Александр Суворов, (1730-1800), русский полководец:

— Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб.

СПРАВКА

Немецкие рестораторы стали первыми, кто после начала спецоперации отказался обслуживать русских. А владелец ресторана в небольшом городке на территории земли Баден-Вюртемберг вовсе запретил вход в заведение посетителям с российским паспортом. Позже он заявил: «Я понимаю, что нормальные русские граждане не виноваты в криминальных решениях, но уже настало время сделать какой-то шаг. Ограничение входа для русских граждан в ресторан является нашим вкладом в то, чтобы наши дети смогли вырасти в свободной Европе». Случаи дискриминации русских происходили и в других странах. Например, в Нидерландах граждане России получают угрозы физической расправы, а в Великобритании от нападок сверстников и преподавателей страдают многие русские студенты.