Врачи назвали три овоща, способные помочь в борьбе с раком

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Ученые из университета Адама Мицкевича рассказали, что три обычных и привычных каждому овоща способны предотвращать онкологические заболевания и помочь в борьбе с раком.

Оказалось, что речь идет о картофеле, помидорах и баклажанах. Ученые ссылаются на исследования, которые показали: во всех этих плодах есть так называемые гликоалкалоиды. Они действительно имеют способность бороться с раковыми клетками, кроме того, они могут уменьшить побочные эффекты, возникающие при химиотерапии, пишет «Правда.ру».

Исследователи уверены, что включение этих овощей в рацион может оказаться очень важным при любом лечении. Вещества нацеливаются именно на раковые стволовые клетки, а именно они, как сейчас считают медики по всему миру, мешают лекарствам достигать задуманного эффекта при терапии.

Сырые овощи полезны и обладают большим запасом витаминов, однако некоторым людям их употребление противопоказано. Об этом заявила врач — терапевт-диетолог Елена Тихомирова. Они противопоказаны людям в различных послеоперационных периодах, после операции лечащим врачом назначается щадящая диета, при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при острых и хронических панкреатитах.