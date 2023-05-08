Axios: Байден беспокоит родственников гастрономическими предпочтениями

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Президент США Джо Байден начал откровенно беспокоить свою супругу тем, какие у него в последнее время возникли предпочтения в еде. Такое сообщение распространил портал Axios.

– Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся, – сообщает издание со ссылкой на окружение президента.

Портал пишет о том, что для здоровья Байдена, которому уже 80 лет, крайне важно здоровое питание. Тем более, когда дело касается очередных президентских выборов в США, на которых Байдену нужно быть в хорошей физической форме. В то же время, журналисты утверждают, что он предпочитает есть бутерброды с джемом, пиццу, пасту и другую еду, которая просто изначально не может оказаться полезной для здоровья пожилого человека.

К тому же, добавляют аналитики, Байден не скрывает свою любовь к мороженому и даже на официальных приемах просто ждет, пока со стола унесут другую еду.

Любовь Байдена к мороженому недавно сыграла с ним злую шутку. Президент Соединенных Штатов начал выступление о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле с веселого рассказа именно об этом лакомстве, чем вызвал глубокое непонимание со стороны американской общественности. Только после шутки он действительно прокомментировал стрельбу в приходской школе в Нэшвилле. По его словам, информация о том, что произошло и по какой причине, уточняется. Байден поблагодарил полицейских за оперативную реакцию и выразил соболезнования близким пострадавших.