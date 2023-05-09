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Газета New York Times получила премию Пулитцера за якобы «расследование» фейка в Буче

Ирэна Колесова
Общество
Газета New York Times получила премию Пулитцера за якобы «расследование» фейка в Буче
Фото: Pexels

Американская газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за якобы расследование трагедии в Буче. Там киевский режим ранее инсценировал массовые убийства мирных жителей.

Россия сразу же заявила, что это была инсценировка, Москва отрицает возможность причастности россиян к якобы гибели мирного населения. За время нахождения в Буче российских войск не пострадал ни один мирный житель, ранее подчеркивали в Министерстве обороны РФ.

Однако журналисты New York Times получили премию 2023 года в категории «Международная журналистика». Речь идет о материале, выпущенном в декабре прошлого года. В нем указано, что аналитикам якобы удалось установить некую военную часть РФ, которая может быть причастна к трагическим событиям, передает РИА Новости.

В начале апреля временному поверенному в делах Франции в России Джею Дармадикари заявлен протест в связи с публикацией посольством республики обвинений в адрес военных РФ. Послу был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством в социальных сетях заявлениями о якобы «зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах».

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