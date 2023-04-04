Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД РФ из-за публикации о Буче

Фото: МИД РФ

Временному поверенному в делах Франции в России Джею Дармадикари заявлен протест в связи с публикацией посольством республики обвинений в адрес военных РФ. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

— Выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством в социальных сетях заявлениями о «зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Уголовное дело о распространении фейков закончилось обвинительным приговором в отношении бывшего депутата Красносельского муниципального округа Ильи Яшина*. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии.

Также Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя закона, потому что компания отказывается выполнять требования законодательства и удалять запрещенный контент. В числе запрещенных материалов, к которым у ведомства есть вопросы, присутствуют фейки о ходе специальной военной операции на Украине.

*Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.