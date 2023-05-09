Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом в детстве насилии

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Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась, что ее детство складывалось не так идеально, как думают многие. В своем личном блоге она призналась, что столкнулась с насилием.

По ее словам, такой случай был всего один раз, но она его очень сильно запомнила. Причем, Анна отметила, что получила несколько ударов не от своих родственников и попросила ничего не домысливать на эту тему.

— И это было для меня настоящей трагедией, не от боли, а скорее от обиды и полнейшего непонимания, так как с языком силы я никогда не сталкивалась. Никогда не бейте детей, я считаю, что это самое глупое и безответственное решение. Вы ничему хорошему этим не научите, а только сделаете хуже, — написала дочь заслуженной артистки России.

Анна в детстве училась за границей, в школе графства Глостершир, а также в колледж в Сассексе. Когда Заворотнюк вернулась в Россию, она решила поступить в МГУ. Затем девушка некоторое время жила в США и училась на продюсера.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ранее вышла на связь с подписчиками в одной из социальных сетей после долгого перерыва в общении. Она рассказала, что у нее началась по-настоящему взрослая жизнь и теперь ей придется экономить. Модель на данный момент живет с мужем в Дубае, поэтому московская квартира пустует. Сначала Анна платила за водоснабжение в ней, однако сейчас решила пересмотреть свое решение.