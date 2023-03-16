«Решила отказаться от воды»: дочь Заворотнюк сообщила о решении начать экономить

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь с подписчиками в одной из социальных сетей. Она рассказала, что у нее началась по-настоящему взрослая жизнь.

— У меня началась какая-то просто настоящая взрослая жизнь. Я решила аккуратно подходить к своим расходам и деньгам... Я решила отказаться от воды, — сказала она.

Модель на данный момент живет с мужем в Дубае, поэтому московская квартира пустует. Сначала Анна платила за водоснабжение в ней, однако сейчас решила пересмотреть свое решение.

Анна Заворотнюк также недавно рассказала, за какие качества ценит супруга. По ее словам, он искренний, интересный и добрый. Она добавила, что познакомилась с мужем, когда училась в Нью-Йорке.

В конце января Анна резко отреагировала на слухи о беременности и обвинила подписчиков в бестактности. Ее фанаты в соцсетях внимательно следят за жизнью блогера и недавно заметили некоторые изменения в ее внешности. Они увидели округлившиеся формы и сделали вывод, что это связано со скорым пополнением в молодой семье, после чего поклонники стали поздравлять девушку с беременностью.