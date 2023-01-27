Дочь Анастасии Заворотнюк резко ответила на слухи о беременности

Фото: Youtube / Русские Знаменитости

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна резко отреагировала на слухи о беременности и обвинила подписчиков в бестактности.

Фанаты Заворотнюк в соцсетях внимательно следят за жизнью блогера и недавно заметили некоторые изменения в ее внешности. Они увидели округлившиеся формы и сделали вывод, что это связано со скорым пополнением в молодой семье, после чего поклонники стали поздравлять девушку с беременностью.

— Вы приходите на встречу со своей подругой, которая плотно поела. А вы ей просто: «Поздравляю с беременностью». Она отвечает: «Ты чего? Кукухой поехала? Иди полечись, такту поучись». Здесь примерно такая же ситуация, — отреагировала Заворотнюк в своих соцсетях, опровергнув беременность.

Модель призналась, что не знает, как реагировать на подобное. По ее словам, такое отношение поклонников можно классифицировать как форму пассивной агрессии.

В октябре прошлого года Анна Заворотнюк намекнула на тайную свадьбу, ответив на вопрос одного из подписчиков, оставила бы она свою фамилию после бракосочетания или нет. 26-летняя наследница артистки около шести лет находится в отношениях, но личность возлюбленного тщательно скрывает. Даже на совместном снимке в ее блоге лица мужчины не разглядеть.