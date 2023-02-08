Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дочь Заворотнюк рассказала, за какие качества ценит своего супруга

Юлия Курганова
Общество
Дочь Заворотнюк рассказала, за какие качества ценит своего супруга
Фото: Youtube / Русские Знаменитости

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь с подписчиками в социальной сети. Она ответила на вопросы, которые интересуют поклонников. Один из пользователей попросил девушку рассказать о супруге. Она назвала качества, за которые ценит своего избранника.

— Он замечательный, безумно добрый, искренний и интересный! У нас скоро будет восемь лет вместе, — рассказала Заворотнюк, передает издание «Газета».

Она познакомилась с мужем, когда училась в Нью-Йорке. Анна не публикует снимки с супругом и очень редко рассказывает о нем. Наследница артистки не сообщала, что у нее была свадьба. Но подписчики уверены, что Заворотнюк уже замужем, ведь, отвечая на их вопросы, она часто говорит об избраннике как о супруге.

В конце января Анна резко отреагировала на слухи о беременности и обвинила подписчиков в бестактности. Ее фанаты в соцсетях внимательно следят за жизнью блогера и недавно заметили некоторые изменения в ее внешности. Они увидели округлившиеся формы и сделали вывод, что это связано со скорым пополнением в молодой семье, после чего поклонники стали поздравлять девушку с беременностью.

Знаменитости Анастасия Заворотнюк пользователи Сети Дети супруги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте