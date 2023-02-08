Дочь Заворотнюк рассказала, за какие качества ценит своего супруга

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь с подписчиками в социальной сети. Она ответила на вопросы, которые интересуют поклонников. Один из пользователей попросил девушку рассказать о супруге. Она назвала качества, за которые ценит своего избранника.

— Он замечательный, безумно добрый, искренний и интересный! У нас скоро будет восемь лет вместе, — рассказала Заворотнюк, передает издание «Газета».

Она познакомилась с мужем, когда училась в Нью-Йорке. Анна не публикует снимки с супругом и очень редко рассказывает о нем. Наследница артистки не сообщала, что у нее была свадьба. Но подписчики уверены, что Заворотнюк уже замужем, ведь, отвечая на их вопросы, она часто говорит об избраннике как о супруге.

В конце января Анна резко отреагировала на слухи о беременности и обвинила подписчиков в бестактности. Ее фанаты в соцсетях внимательно следят за жизнью блогера и недавно заметили некоторые изменения в ее внешности. Они увидели округлившиеся формы и сделали вывод, что это связано со скорым пополнением в молодой семье, после чего поклонники стали поздравлять девушку с беременностью.