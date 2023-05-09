Премьера военной драмы «Расправляя крылья» прошла в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 8 мая в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья».

На мероприятие в качестве специальных гостей пригласили тех, кто сыграл в картине главные роли. Это актеры Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский, а также другие артисты и члены съемочной группы.

— Очень трепетно то, что премьера фильма «Расправляя крылья» проходит накануне празднования Дня Победы. Сохранение памяти о Великой Отечественной очень важно для нашего народа. Я рада, что наша команда внесла небольшой вклад в это почетное дело, — рассказала исполнительница главной роли Катерина Шпица.

Кинолента снималась на базе компании «Военфильм-Медынь» в Калужской области, на аэродроме «Дракино» городского округа Серпухов, а также в Чехове и в Москве. Примечательно, что именно в этом фильме одну из последних своих ролей в карьере исполнил прославленный артист Сергей Пускепалис.

Сюжет картины повествует о событиях 1943 года. Анна Петрова — боевая летчица, у которой сбили самолет и которая тяжело при этом травмировалась. После этого девушка приняла решение трудиться в тылу, она стала инженером на заводе, где готовили самолеты «Кречеты». Никто на заводе не знал, какую травму получила бывшая летчица, поэтому ей было поручено перегнать самолет на фронтовую линию. В то же время, сама Анна мечтает отомстить немецкому летчику, который убил ее возлюбленного.

В Музее Победы 8 мая в торжественной атмосфере прошла церемония награждения победителей Международной патриотической акции «Диктант Победы». Сам диктант прошел еще 3 сентября прошлого года, когда на всей планете отмечалась дата окончания Второй мировой войны.