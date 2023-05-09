В Музее Победы торжественно вручили билеты на парад на Красной площади

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 8 мая в торжественной атмосфере прошла церемония награждения победителей Международной патриотической акции «Диктант Победы». Сам диктант прошел еще 3 сентября прошлого года, когда на всей планете отмечалась дата окончания Второй мировой войны.

— Могу заверить, что Музей Победы был, есть и будет надежным партнером «Диктанта Победы». В честь Победы финалисты получают пригласительные билеты в наш музей и смогут познакомиться с его, как говорят, уникальными экспозициями. И с наступающим праздником Великим Днем Победы!, — сказал на церемонии награждения директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

Участник ВОВ Николай Акимович Рочев из Республики Коми добавил: в тот момент фашисты считали себя полностью непобедимыми, однако весь СССР поднялся на защиту своей Родины. В тот момент Рочеву было всего 17 лет, и он ушел на фронт, чтобы одержать Великую Победу.

Победителям подарили памятные сувениры, также им дали пригласительные билеты в Музей Победы и билеты на сам Парад Победы на Красной площади, который про традиции пройдет в Москве 9 мая. Кроме того, все финалисты-школьники получат преференции при поступлении в высшие учебные заведения.

8 мая около здания Музея Победы завершился праздничный автопробег ретромашин. В забеге приняли участие более 80 автомобилей, выпущенных во второй половине XX века. Среди них были «Победы» и «Чайки». Посетители Музея Победы смогли посидеть внутри легендарных советских автомобилей и пообщаться с их владельцами.