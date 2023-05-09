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«Как ты смеешь отнимать День Победы?»: В Сети ужаснулись решению Зеленского

Ирэна Колесова
В мире
«Как ты смеешь отнимать День Победы?»: В Сети ужаснулись решению Зеленского
Фото: flickr/european_parliament

Пользователи Twitter ужаснулись решению президента Украины фактически переписать историю после того, как он поздравил украинцев с победой над нацизмом 8 мая. Они стали массово писать, что исторические факты можно отрицать, но изменить их все равно никогда не получится.

— На Украине это было 9 мая, час ночи, когда нацистская Германия капитулировала. Как ты смеешь отнимать День Победы у наших бабушек и дедушек, которые сражались и пожертвовали своими жизнями? — возмутился пользователь.

Некоторые попросили перестать предавать память героических советских солдат. Другие отметили, что на Украине и сейчас процветает нацизм, и совсем не за то сражались наши предки ценой собственных жизней.

Владимир Зеленский установил, что 9 мая на Украине теперь будет называться Днем Европы. Он объяснил это желанием укрепить европейское единство и попыткой обеспечить стабильность на континенте. Также Зеленский не преминул упомянуть о европейской идентичности украинского народа в целом.

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